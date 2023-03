Open day nei nidi convenzionati Le iscrizioni apriranno in aprile

Due open day per conoscere di nidi, pubblici e privati. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Calenzano, è in programma oggi 10-12 e martedì prossimo 18-19,30. Le visite potranno essere effettuate pure su appuntamento, contattando le strutture: il nido a gestione pubblica in appalto "Il trenino", il nido d’infanzia privato convenzionato "L’albero nido", i nidi privati accreditati "Il Fantabosco" e "Clip" e il servizio educativo domiciliare "I cinque nanetti" (disponibile però solo per la giornata di oggi). Le visite potranno far conoscere ambienti e attività dei diversi plessi in vista anche delle iscrizioni ai nidi comunali in programma dal prossimo 1 aprile al successivo 1 maggio esclusivamente online attraverso il sistema informatizzato Si Meal. Tutte le info sul sito Internet del Comune di Calenzano.