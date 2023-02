Onorificenza al merito della Repubblica Zia Caterina "eroe della quotidianità"

Caterina Bellandi, 57 anni, è uno dei trenta ‘eroi della quotidianità’ ai quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Bellandi è stata premiata "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure".

"Dopo la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista, – si legge nella motivazione dell’onorificenza – inizia a guidare il suo taxi trasformandolo in breve tempo da auto di servizio in ’motore d’amore’. Svolge con passione il suo lavoro di tassista e parte della giornata la dedica ad accompagnare e distrarre i bambini malati che si recano all’ospedale Meyer per le cure. Conosciuta come zia Caterina, ha creato una rete di persone che, tramite la Onlus ’Milano 25’, collabora con lei nelle diverse iniziative intraprese a favore dei malati (organizzazione di feste di compleanno, incontri ed eventi ’con il suo taxi Milano 25’)".

"Piano piano si è creato un network di mamme che si passano il numero, si mettono in contatto con me, ma restano in contatto fra loro. Nei momenti di buio anche una piccola luce fa la differenza", dice Bellandi.

"Il presidente Sergio Mattarella – ha commentato il sindaco Dario Nardella – ha conferito alla nostra Zia Caterina l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Orgogliosi di lei". "Zia Caterina – gli ha fatto eco l presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo – è uno dei volti più belli e generosi della Toscana, uno dei simboli della Firenze solidale. Oggi il Presidente Mattarella le ha conferito l’onoreficenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana inserendola tra i trenta eroi della quotidianità. Grazie a Zia Caterina e alla sua Milano 25 Onlus. Quello che fate è davvero straordinario".

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 24 marzo prossimo a partire dalle 11.30.