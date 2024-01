"Onorati di avere imprenditori così, con 40 anni di storia"

Confesercenti ha premiato un suo storico socio: Simone Bonechi, che commercia civaie, articoli da giardinaggio, piante, fiori e alimentari di qualità, ha compiuto 40 anni di attività ininterrotta sempre a Sesto Fiorentino: dal 1984 è un riferimento per l’intero territorio per il commercio privilegiando sempre prodotti toscani. "Siamo onorati di avere tra i nostri associati imprenditori come Bonechi che hanno saputo mandare avanti e far crescere negli anni la propria attività – ha detto Alberto Marini, direttore generale Confesercenti Firenze -. Il commercio tradizionale di vicinato rappresenta un importante presidio economico e sociale dei nostri territori. È necessario portare avanti iniziative per sostenerlo e svilupparlo per preservare ogni piccola attività che rende unico e attrattivo ogni centro urbano".

All’azienda è stata consegnata una targa commemorativa del bel traguardo raggiunto. Erano presenti, con Marini, anche il vicesindaco Claudia Pecchioli e il responsabile Confesercenti Area Metropolitana Francesco Chini. Bonechi, da sempre socio Confesercenti, i cui consulenti hanno svolto le pratiche di inizio attività e seguito l’evoluzione dell’azienda che ha tutt’ora tutti i servizi attivi, ha ringraziato per il riconoscimento ottenuto, augurando a se stesso di proseguire la sua attività ancora per tanto tempo.