Online la pagina istituzionale dedicata all'arte contemporanea in Toscana

Firenze, 5 ottobre 2024 - All'indirizzo www.regione.toscana.it/arte-contemporanea è attiva la nuova pagina dedicata all’arte contemporanea in Toscana. Si tratta di uno spazio rinnovato e arricchito di contenuti che illustrano il vasto panorama delle arti visive contemporanee presenti sul territorio. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha commentato così l'iniziativa: "Disporre di una pagina interamente dedicata all’arte contemporanea è importante non solo a testimonianza della vocazione al contemporaneo che la nostra Regione ha dimostrato in questi anni, ma anche nell’interesse di tutti gli esperti, addetti ai lavori o semplici appassionati che qui possono agevolmente reperire tutte le informazioni e le notizie relative alle arti visive contemporanee. Il tutto all'interno di un unico contenitore chiaro e semplice da utilizzare". La prima novità, si legge in una nota, riguarda il calendario degli "Eventi culturali", dedicato interamente al contemporaneo, in cui è possibile accedere alle schede delle iniziative in corso dedicate all’arte contemporanea in tutta la Toscana. Gli eventi vengono caricati quotidianamente dai numerosi operatori del contemporaneo sul territorio. È così possibile farsi un’idea di quali sono le mostre in corso, i laboratori, le performances, i festival e tutto ciò che anima il mondo delle arti visive contemporanee con un semplice click. Dalla pagina si accede alla sezione dedicata alla "Rete del contemporaneo", rete che connette virtualmente otto realtà museali d’arte contemporanea presenti in Toscana, otto realtà interessate a valorizzare la cultura artistica del presente o del passato più recente e ad offrire ai visitatori nuove opportunità per conoscere e apprezzare un ricco patrimonio d’arte in costante evoluzione. Nella pagina è inoltre attivo il collegamento al portale "Cultura.toscana.it", nella sezione specificamente dedicata all’Arte contemporanea curata dal professore Flavio Fergonzi e delle professoresse Tiziana Serena e Anna Mazzanti, racconta la storia delle esposizioni di arte contemporanea, documenta archivi fotografici d’autore e parchi d’arte contemporanea della nostra regione. Infine ampio spazio viene dedicato ai "Bandi del settore arte contemporanea" in corso o in uscita e ai costanti aggiornamenti che informano sulle inaugurazioni delle principali mostre organizzate presso gli enti controllati, sulle novità e gli appuntamenti del settore.