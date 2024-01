"One Night in Broadway", il musical è servito

Al Teatro Le Laudi di Firenze stasera (ore 21) e domani (ore 17), va in scena lo spettacolo "Twelve! One Night in Broadway" della compagnia Tears for Joy – Hollywood Boulevard. Quarant’anni di musical in una volta sola, ovvero un viaggio entusiasmante nelle magiche atmosfere di Broadway. In una sequenza esaltante di 12 medley, i brani più celebri delle produzioni teatrali che hanno segnato la storia del musical dagli anni ’60 a oggi: da "Hair" a "The Rocky Horror Show", da "Jesus Christ Superstar" a "Evita", da "Les Miserables" a "Little Shop of Horrors", da "The Phantom of the Opera" a "Fame". Venticinque artisti in scena tra cantanti e rock band con musica dal vivo, partiture polifoniche e rivisitazioni musicali, per uno spettacolo in cui musica e parole prendono forma ed espressione attraverso il teatro e le luci, le scenografie e le videoproiezioni, la voce e il corpo, lo sguardo e il movimento.