Ondata di caldo, a Firenze è allerta arancione. Le altre città a rischio

Firenze, 20 giugno 2023 – Giovedì 22 giugno arriva il grande caldo sull'Italia. E' infatti previsto bollino arancione, allerta di livello 2, in 13 città, tra cui Firenze. E' quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Già da domani, mercoledì 21 giugno, per il capoluogo toscano sarà già bollino giallo, cioè allerta di livello 1.

Le città con bollino arancione per la giornata di giovedì sono, oltre a Firenze, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona. Bollino giallo a Bari, Cagliari, Civitavecchia, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo.

Il bollino arancione indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, dagli anziani ai bambini fino alle donne in gravidanza e chi soffre di malattie croniche", ricorda il ministero sul proprio sito.