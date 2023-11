On Lolit* road. L’adolescenza ai giorni nostri

Chi sono gli adolescenti del 2023? E cosa significa avere 17 anni in un’epoca di stravolgimenti globali? Per lungo tempo il simbolo dell’adolescenza è stata Lolita, immagine di un’età misteriosa e del suo (non) rapporto col mondo degli adulti; ma oggi, a 70 anni dal romanzo di Nabokov, chi è diventata Lolita? Sono queste alcune delle domande a cui proverà a rispondere “On Lolit* Road”, performance installativa per spettatore unico firmata Elsinor Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con compagnia Biancofango per la prima volta in scena domani alle 19,30 (in replica alle 21) al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R). Cinque minuti a disposizione per salire su un palco immerso nella nebbia, farsi prendere per mano e, al suono del campanello che annuncia l’avvio delle giostre, diventare parte integrante di uno scambio fra due generazioni . Il lavoro, risultato di un percorso partecipativo portato avanti sul territorio cittadino con ragazzi under 17 e adulti over 65, è inserito tra gli eventi dell’Autunno Fiorentino (spettacolo a capienza ridotta, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: [email protected] 055.7135357).