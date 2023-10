Omosessualità violenza e malattia sul palco del Puccini

"Io mai niente con nessuno avevo fatto". E’ il Teatro Vuccirìa a presentare domani e sabato (ore 21) al Teatro Puccini, il dramma a tre voci, ambientato nell’universo popolare della Sicilia di fine anni ‘80 ,interpretato da Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano.

Uno spettacolo che parla di omosessualità, violenza e malattia, cercando di rompere i silenzi e i luoghi comuni che ancora attraversano queste tematiche.

Un paesino di Sicilia, fine anni ‘80. Due cugini crescono come fratello e sorella e giocano per cancellare la solitudine ancestrale di una famiglia senza padri. Tentano di combattere il loro destino per sognare, lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare liberamente un uomo. Stasera, intanto, alle 21 debutta "Il corpo - Primo studio", spettacolo nato da un’idea di Riccardo Nencini incentrato sul sequestro e l’omicidio di Giacomo Matteotti. Sul palco oltre allo stesso Riccardo Nencini, che introdurrà lo spettacolo, ci saranno Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino.