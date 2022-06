Omicidio volontario: condannato "Un passo verso la giustizia"

di Stefano Brogioni Inviato a Girona E’ passata la notte, ed è passato anche il giorno più lungo. Mentre Girona si riempie per il fine settimana e un congresso di medici, il tribunale si svuota. E restano solo loro, Sara, Cinzia e Luigi Ciatti. E’ l’attesa della giustizia per Niccolò, un verdetto che slitta di ora in ora, fino alle cinque e mezzo del pomeriggio. La decisione del tribunal del jurado, è quella che volevano, ma per metà. Omicidio volontario per Rassoul Bissoultanov, 29 anni, il ceceno che ha sferrato quel calcio assassino, la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar al 22enne già al tappeto e indifeso. Assolto l’altro ceceno, il 31enne Movsar Magomadov. Ma anche se, tirando le somme, è un gran risultato, Luigi, Cinzia e Sara restano composti anche quando hanno capito il senso del dispositivo. "Né soddisfazione, né gioia" provano i Ciatti. Niente esultanze, nessuna manifestazione plateale, anche se potevano starci, dopo cinque giorni di alta tensione. Una lezione di signorilità ai ceceni e alle loro famiglie, che in cinque giorni non hanno mai recapitato un segnale di compartecipazione al dolore altrui, vero e di circostanza. Che poi, il verdetto letto ieri dalla portavoce dei nove giurati (sette voti per la colpevolezza contro due), non è altro che "un passo" nella direzione di una sentenza definitiva, riassume ancora Luigi auspicando il massimo della pena, già proiettato ai prossimi appuntamenti: la settimana prossima, saranno di nuovo in tribunale, ma a Roma, per il processo italiano, che comincerà l’8. Il venerdì è cominciato prestissimo: alle dieci, Luigi è già dinanzi al tribunale. la figlia Sara e Cinzia, con suo fratello Marco e la moglie Rosy, arrivano poco dopo. Si cercano segnali dai giurati. Trapela che manca ancora molto. L’ora di pranzo i Ciatti la passano in un ...