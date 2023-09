Choc nel centro migranti: lo ammazza a coltellate, poi si taglia la gola e si butta dal terrazzo

Tavarnuzze (Firenze), 7 settembre 2023 – Un grosso coltellaccio da cucina per uccidere e uccidersi. Choc in centro d’accoglienza per richiedenti asilo alla porte di Firenze. Un afghano di 36 anni, Farhad Pazhwak, ha ammazzato ieri pomeriggio, con alcuni violenti fendenti, un connazionale di 33, Arif Sadat Sayed. Poi, con lo stesso coltello, preso nella cucina della struttura, si è inferto altri due colpi alla gola e si è gettato da un terrazzo al primo piano dell’edificio, Villa Monticini a Tavarnuzze, nel comune di Impruneta. La vittima è morta sul colpo, in un lago di sangue. L’assassino è deceduto in serata, dopo essere arrivato in ospedale in condizioni disperate.

Choc in paese. Villa Monticini, di proprietà della parrocchia, è gestita dalla Caritas nell’ambito del progetto Sprar. Nello stesso immobile sorge anche una sede della Misericordia, un centro d’ascolto, un’associazione di volontari. Pochi gli ospiti, e forse anche grazie a numeri ridotti, questa accoglienza non aveva mai dato problemi, neanche con la realtà di Tavarnuzze. Anzi, si poteva definire un esempio, dicono gli addetti ai lavori.

"Nel centro non si erano mai verificati attriti e tensioni, siamo sconvolti", dichiara Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione solidarietà Caritas Firenze, giunto anche lui nel centro di accoglienza. "Siamo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini - aggiunge Lucchetti -. Ora prevale in noi il dolore e lo sgomento".

Ieri pomeriggio, poco prima delle 17, a villa Monticini, c’erano soltanto i due afghani e due operatori. Erano amici, oltre che connazionali. E vicini di stanza. Lavoravano entrambi come pizzaioli. Arif Sadat Sayed, che in Afghanistan faceva il videomaker ed era molto impegnato per i diritti, era arrivato prima in Italia, ma anche Farhad Pazhwak non aveva mai dato problemi di inserimento.

Eppure ieri pomeriggio, qualcosa si è rotto. Qualcosa che ha scatenato una furia cieca, una rabbia esagerata. Il primo piano della struttura si è trasformato in una macelleria. Sangue ovunque: lo ha perso il 33enne, raggiunto da più coltellate. Non molte, ma decise. Profonde. Violente. Al collo. Alla pancia. Un furore che, secondo gli inquirenti - coordinati dal sostituto procuratore Ornella Galeotti - non può essere dettato da un alterco in cui sarebbero volate offese all’indirizzo di una sorella, ma forse nasconde dell’altro.

Poi il suicidio. Un gesto, compiuto sul terrazzo che si affaccia su una trafficatissima via Cassia, visto da alcuni passanti. "Ho visto che aveva un coltello, l’ho visto tagliarsi la gola e lanciarsi di sotto", racconta un giovane. I carabinieri - intervenuti con il nucleo investigativo, con la scientifica, e con i militari della compagnia di Scandicci - stanno ascoltando testimoni e compiuto ogni rilievo. Con la morte dell’assassino, l’inchiesta è destinata a spegnersi. Tuttavia, il pm Galeotti, che ha effettuato un sopralluogo a villa Monticini, ordinerà un esame esterno sulle due salme. Restano le polemiche sull’accoglienza. La Lega ci si tuffa: "Riteniamo sia fondamentale accogliere, ma nel rispetto della legge e delle normali regole di convivenza. Come Lega presenteremo un apposita interrogazione in Consiglio Metropolitano per avere chiarimenti anche sullo stato del centro di Villa Monticini e per chiedere anche un apposito sopralluogo sul posto".

Opposto il pensiero dell’arcivescovo Giuseppe Betori. "Questa tragica vicenda non cambia quelle che sono la nostra disponibilità all’accoglienza e all’integrazione di persone che fuggono dalla guerra, dalla fame e che chiedono a noi solo di essere accompagnate in un momento di difficoltà".