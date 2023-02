Omicidio a Firenze in strada, due persone fermate dalla polizia / VIDEO

Lite a Firenze, un morto. Paura in strada

Firenze, omicidio a Novoli in strada al culmine di una violenta lite

Firenze, 18 febbraio 2023 – Ci sono due fermati per la rissa sfociata nel sangue accaduta a Firenze nel quartiere di Novoli, in via Paganini.

Una persona, colpita al capo, è morta in strada. La polizia, intervenuta dopo le telefonate della gente della zona, ha raggiunto due persone che avrebbero partecipato alla rissa. Viene ora vagliata la loro posizione.

La rissa è accaduta nella tarda mattinata di sabato 18 febbraio. Via Paganini è rimasta a lungo chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi della sezione Scientifica della polizia.