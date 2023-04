Omicidio di Comeana, chiesti 20 anni per Marrucci

Prato, 17 aprile 2023 - Una condanna a venti anni (in rito abbreviato) per omicidio volontario. E' quella che la Procura di Prato ha chiesto per Stefano Marrucci, pregiudicato fiorentino di 57 anni difeso dall'avvocato Luca Cianferoni, accusato di aver sparato a bruciapelo e ucciso Gianni Avvisato, culturista di 38 anni, sulla porta di casa sua a Comeana, nel novembre del 2021. Per il presunto complice, Andrea Costa, manovale fiorentino di 36 anni difeso dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, il pm ha invece chiesto dieci anni per concorso in omicidio e per aver agevolato la fuga di Marrucci da Comeana. L'udienza è stata rinviata alla prossima settimana per la sentenza.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, Marrucci, che fra l’altro nel novembre del 2021 era agli arresti domiciliari, si sarebbe recato a Comeana per "dare una lezione" ad Avvisato. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito le urla e di aver visto i tre che avevano prima un violento diverbio e poi una colluttazione. Dopo poco fu udito il rumore dello sparo. Marrucci e Costa furono visti scappare e salire su un’auto rossa, quella del Costa.

Quest’ultimo venne rintracciato quasi subito dai carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza a guardia delle uscite di Carmignano. Fu rintracciato nella sua abitazione a Firenze e arrestato. Fu lui a fare il nome di Marrucci che, invece, rimase latitante per una decina di giorni. Fu arrestato in un affittacamere a Firenze con un blitz degno di un film di azione. Quando fu sorpreso nel sonno, aveva la pistola sul comodino. Sempre secondo le indagini, il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare in vecchie ruggini fra Marruccie Avvisato.

Marrucci non ha mai collaborato con le indagini ma durante la scorsa udienza ha spiegato di non aver mai voluto sparare ad Avvisato. Il colpo sarebbe partito per errore con la pistola che Marrucci ha detto di "portare sempre con sé per difesa personale". Costa, invece, si è difeso sostenendo di non aver saputo che Marrucci aveva con sé la pistola e di non essere stato coinvolto nell'omicidio. Dall'esame dello stub è risultato infatti che non è stato lui a sparare. L'avvocato Alfano ha chiesto per il suo assistito l'assoluzione anche in considerazione del fatto che ha subito collaborato con gli inquirenti.