Omicidio Ciatti, le motivazioni della sentenza. Ecco perché non sono stati riconosciuti futili motivi e crudeltà

Firenze, 6 settembre 2023 – Non è possibile riconoscere l'aggravante dei futili motivi perché "il movente dell'azione delittuosa non è stato accertato con ragionevole grado di certezza". Si legge questo nelle motivazioni della sentenza del 5 luglio della Corte d'assise d'appello di Roma che ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov per la morte di Niccolò Ciatti. Per il ceceno, nel corso del processo aperto il 20 giugno davanti alla Corte d'assise d'appello di Roma, la procura generale e il pm di Roma Erminio Amelio avevano chiesto l'ergastolo.

Nelle motivazioni si legge anche che, in merito all'aggravante per futili motivi, non è stato possibile individuare la causa del diverbio tra il giovane fiorentino e il ceceno: prima della rissa “non c'erano stati contatti tra i due gruppi - scrivono i giudici -; è ben possibile quindi che il contrasto sia avvenuto per un urto involontario o per un'incomprensione fra i due”. Pertanto, secondo la Corte non ci sono abbastanza elementi di prova per identificare il movente del reato e quindi riconoscere l'aggravante.

Esclusa anche l'aggravante della crudeltà, in quanto Bissoultanov non eccede “dai limiti della normalità rispetto all’evento omicidiario previsto e voluto” e non trascende “in una manifestazione di efferatezza”.

Non riconosciuta invece l’attenuante della provocazione, in quanto negli atti non è emerso nessun fatto condotto da Ciatti che avrebbe potuto scatenare l’ira di Bissoultanov.

Rassoul Bissoultanov picchiò e uccise il 22enne di Scandicci nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori a una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Bissoultanov, che è latitante, si scagliò contro Ciatti "con furia cieca" avevano detto il sostituto procuratore generale Debora Landolfi e il pm Erminio Amelio nella loro requisitoria chiedendo la condanna all'ergastolo per l'imputato.

Il ceceno venne arrestato il 12 agosto 2017 in Spagna e poi dopo 3 anni e 10 mesi rimesso in libertà. Dopo essere stato scarcerato il ceceno lasciò Girona e venne in seguito arrestato in Germania su mandato di cattura internazionale e in seguito estradato in Italia. Nel dicembre 2021 però la Corte d'Assise di Roma lo ha rimesso in libertà, con un provvedimento poi annullato dalla Cassazione. Tornato in Spagna, la scorsa estate, Bissoultanov ha fatto perdere le sue tracce ed è ancora latitante.