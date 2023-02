Omicidio Ciatti L’appello del babbo "L’assassino è libero, Italia aiutaci"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

"L’Italia ci aiuti a trovare l’assassino di mio figlio". Ormai, per Luigi Ciatti, non è più neanche una questione di entità della pena. Che siano 15 anni - come deciso da due sentenze dei tribunali spagnoli - o 23, come stabilito martedì dalla corte d’assise di Roma nel procedimento parallelo per l’omicidio di Niccolò, fa poca differenze, se Rassoul Bissoultanov non viene rintracciato e incarcerato.

Ma il ceceno è sparito. E’ latitante dal luglio scorso: non si è presentato a un’udienza che doveva decidere se rispedirlo in carcere o mantenere la libertà vigilata in quel di Girona, la città spagnola dove si era trasferito da Strasburgo, la città che ha accolto, da rifugiati politici, lui e i suoi genitori scappati dalla Russia.

"La Spagna se lo è fatto scappare, non una ma due volte - si sfoga Luigi Ciatti -. E’ stato lasciato libero con una sola firma settimanale. Una prima volta è stato preso in Germania, estradato in Italia. Ma quando è stato scarcerato qui, è tornato subito in Spagna, il posto per lui più sicuro".

A giugno, il tribunale di Girona gli ha inflitto quindici anni. Un mese dopo, la fuga.

"Non è possibile non riuscire a trovarlo, oggi - prosegue il babbo di Niccolò -. Deve avere avuto dei contatti, controllino i cellulari, la sua famiglia, non può essere sparito".

Da quella mattina di luglio, la Spagna ha emesso un nuovo mandato di arresto internazionale. Si sovrappone a quello italiano, tornato in vigore dopo l’annullamento, da parte della Cassazione, del provvedimento firmato dalla corte d’assise di Roma alla vigilia di Natale 2021.

Da quell’atto, l’iter processuale ha preso una strada diversa da quella che l’Italia - dopo l’apertura del fascicolo parallelo da parte della procura di Roma, figlio anche delle lungaggini della giustizia spagnola - aveva pensato per perseguire il responsabile del delitto di Lloret de Mar in danno di un suo cittadino.

Quel doppio binario processuale è sempre acceso. Anche se il treno spagnolo ha già raggiunto due stazioni e manca solo la Cassazione, prima che il verdetto dei tribunali della Catalogna diventi definitivo.

"E non dimentichiamoci del suo complice Magomadov colpevole quanto lui per la sua complicità - aggiunge il babbo della vittima -. Finché vivrò cercherò di dare una giustizia vera a Niccolò. Purtroppo alla fine è lui il vero condannato innocente alla pena più severa che esiste, la morte".

Ma dov’è Bissoultanov? Si possono fare solo ipotesi. Una fuga nel vicino Marocco, un ritorno in Russia, oppure non si è mai mosso dalla Spagna.

"Nessuna pena può alleviare il dolore della famiglia che ha perso un ragazzo così giovane in un modo così spietato - commenta l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi -. Sono vicina alla famiglia di Niccolò Ciatti, che certamente sperava, a buon diritto, nel massimo della pena che si possa augurare ad un mostro così. La giustizia italiana è stata più severa di quella spagnola comminando 23 anni all’assassino ceceno. Ora però conta solo una cosa: acciuffare questo assassino ed assicurarlo alla giustizia, come merita. Bissoultanov è un criminale, ed è in libertà: l’Italia lo ha condannato, e deve scontare la sua pena, senza attenuanti, senza sconti, fino all’ultimo giorno".