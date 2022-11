2 nov 2022

Omicidio Ciatti, la Cassazione: "Lesi i diritti della famiglia di Niccolò"

Per la Corte suprema la difesa di Rassoul Bissoultanov ha "violato l'onere di notifica" omettendo, come invece prevede la legge per i reati violenti con vittime, di avvertire i legali della famiglia Ciatti di aver presentato domanda di scarcerazione