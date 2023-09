Omicidio al centro di accoglienza Caccia al movente nei telefonini

di Pietro Mecarozzi

Un video, un’immagine, una chiamata, un messaggio o un qualcosa che possa spiegare (per quanto possibile) il raptus omicida che si è impossessato di Farhad Pazhwak, l’afghano di 36 anni che giovedì pomeriggio ha ucciso il connazionale di tre anni più giovane Arif Sadat Sayed, per poi togliersi la vita. Si cerca nei telefoni e nei pc dei due profughi – che erano ospiti nel centro di accoglienza di Villa Monticini a Tavarnuzze – per trovare l’elemento che ha fatto da miccia e detonatore della furia omicida del giovane afghano. Che dopo aver tagliato la gola e aver eviscerato il connazionale con una serie di violenti fendenti, si è conficcato il coltello da cucina sulla giugulare e poi si è lanciato nel vuoto dal terrazzo della struttura d’accoglienza.

La vittima è morta sul colpo, in un lago di sangue. L’assassino è deceduto in serata, dopo essere arrivato in ospedale in condizioni disperate. Da quanto emerso sembra anche che Farad Pazhwak non avesse mai avuto problemi psichiatrici.

Oltre che connazionali, e vicini di stanza, entrambi coltivavano la prospettiva di fare come lavoro il pizzaiolo. Stavano seguendo un corso proprio per poter poi trovare lavoro. Sia Arif Sadat Sayed che l’omicida avevano fatto il percorso nei Cas e il primo si trovava a Villa Monticini da maggio 2022, il secondo da settembre 2021.

Il 33enne, però era anche intenzionato a portare avanti anche la sua passione per la fotografia e il videomaking (era conosciuto col nome di Arif Takveen). In Afghanistan ha organizzato festival, girato documentari, raccontando la vita delle donne afghane e messo la luce sulla condizione femminile in quel Paese. Opere che gli sono valsi numerosi premi sia nella sua nazione sia fuori.

Tra i due, fino a ieri, non ci sarebbero mai state liti o atteggiamenti pericolosi, secondo quanto appreso. Dettagli che finiranno nel fascicolo d’indagine, coordinata dalla pm Ornella Galeotti, aperto alla procura di Firenze. Nessuna pista è esclusa, anche quella che lega il movente alle sorelle di Farad o a un video sul telefono di Arif. "Non c’era nessuna relazione della vittima con una delle sorelle di Farhad, ne sono certo", confessa uno degli operatori più vicino ai due ragazzi afgani.

Nel frattempo, proprio la sorella dell’accoltellatore – che è tra le calciatrici accolte a Firenze ad agosto 2021 dopo l’avvento al potere dei talebani in Afghanistan – è senza parole, sconcertata dall’accaduto e incredula di fronte a ciò che il fratello è stato capace di fare. Sotto choc è rimasto anche il piccolo paese alle porte di Firenze. Villa Monticini, di proprietà della parrocchia, è gestita dalla Caritas nell’ambito del progetto Sprar.

Nello stesso immobile sorge anche una sede della Misericordia, un centro d’ascolto, un’associazione di volontari. Pochi gli ospiti, e forse anche grazie a numeri ridotti, questa accoglienza non aveva mai dato problemi. Anzi, si poteva definire un esempio virtuoso, dicono gli addetti ai lavori. La struttura, in seguito a quanto accaduto, è chiusa anche se non sotto sequestro e i restanti 8 ospiti trasferiti altrove.

"Mai uno screzio fra i due – ci spiega un operatore –, da quando erano nella nostra struttura si sono sempre comportati egregiamente".