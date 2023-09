Omicidio a Firenze: dietro le coltellate una questione religiosa

Non è stato un video con protagonista la sorella a far scattare la furia cieca di Farhad Pazhwak, il profugo afghano 36enne che lo scorso 7 settembre ha ucciso il connazionale Arif Sadat Sayed (33 anni) con alcuni violenti fendenti e poi si è tolto la vita, prima colpendosi con un coltello alla gola e poi lanciandosi dal terrazzo del centro di accoglienza di Tavarnuzze in cui erano ospiti.

Dagli esami svolti sul telefono e su altri device dei due migranti, non sono emersi filmati o immagini offensive riguardati la sorella dell’accoltellatore – calciatrice afghana arrivata in Italia dopo l’avvento al potere dei talebani –, né tantomeno un’evidenza di una relazione tra la vittima e la ragazza.

Al contrario, l’indagine condotta dal pm Ornella Galeotti ha portato alla luce, sempre dai device della vittima, altri elementi che potrebbero svelare il movente dell’omicidio.

Si tratterebbe in particolare di file di stampo religiosoculturale che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero aver offeso pesantemente Farhad Pazhwak, tanto da spingerlo ad uccidere il suo connazionale, colpendolo con un coltello da cucina prima alla gola e poi allo stomaco.

Cosa di preciso può aver fatto scattare con tale violenza l’uomo? È ancora presto per dirlo, e saranno le indagini a definire tutti i contorni della storia.

Arif Sadat Sayed, che in Afghanistan faceva il videomaker ed era molto impegnato per i diritti, era arrivato prima in Italia: Entrambi non avevano mai dato problemi, e si erano inseriti perfettamente nella comunità. prima del tragico evento, entrambi erano in cerca di un lavoro come pizzaioli. Erano amici, oltre che connazionali. E vicini di stanza.

"È stato un fulmine a ciel sereno, non ce lo aspettavamo, la situazione è sempre stata tranquilla e gli ospiti non ci hanno mai dato problemi", spiega un’operatrice presente al momento dell’omicidio all’interno della struttura. "Ero sicuro però che non ci fosse di mezzo la sorella calciatrice– spiega una fonte molto vicina ai due profughi –, sono davvero senza parole per quello che è accaduto".

Pietro Mecarozzi