Ombre Russe di Pardini. Oggi al Libraccio

Gli occhi di Julia, una militante comunista che non vuole arrendersi al crollo dell’Unione Sovietica, si materializzano all’improvviso tra le macerie del palazzo del governo della Transnistria, appena bombardato, e segnano il destino di un giornalista italiano inviato là a raccontare un conflitto dimenticato. La storia d’amore travolgente, che tutti abbiamo sognato di vivere, corre dentro il conflitto tra popoli che solo il forzato collante sovietico era riuscito, per un cinquantennio, a contenere dentro le maglie della convivenza. Una piccola “Guerra e Pace” di fine millennio dove le emozioni riempiono ogni pagina e ti tengono incollato al romanzo fino all’ultima riga. E’ "Ombre Russe" (Edizioni del Faro, 2023) di Paolo Pardini che oggi (ore 18) sarà al Libreria Libraccio Firenze (via de’ Cerretani 16) per presentare l’opera in dialogo con Alberto Severi. Prevista la partecipazione di Marco Di Stefano. Ingresso libero.