Omaggio postale a Berlusconi

I francobolli vengono emessi per garantire il funzionamento del sistema postale universale, anche se le moderne tecnologie (mail, pec, telefonia mobile) hanno cambiato il modo di comunicare fino al punto che la scrittura tradizionale con l’invio di lettere e cartoline per posta ha subito un forte ridimensionamento, con un declino oramai inarrestabile.

Le Poste Italiane a causa della scarsa utilizzazione, stanno addirittura eliminando gran parte delle cassette postali. Tutti gli Stati continuano tuttavia ad emettere i francobolli per manifestare la propria sovranità e anche e soprattutto per conferire riconoscimenti, quasi che il francobollo sia diventato una medaglia di carta al valore; di conseguenza il numero delle emissioni aumenta di anno in anno in controtendenza rispetto alle reali necessità per esigenze postali. Ad integrazione del programma, il nostro Ministero delle imprese e del Made in Italy per il 29 settembre 2024 ha previsto l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato a Silvio Berlusconi leader e fondatore di Forza Italia, che è stato anche presidente del Consiglio, presidente di Fininvest, presidente del Milan, al quale erano già stati dedicati alcuni francobolli in occasione del 35° Summit del G8 convocato in Italia nel 2009 nell’isola de La Maddalena, ma tenutasi a l’Aquila per un atto di vicinanza alle persone e ai luoghi colpiti dal terremoto.