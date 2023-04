Omaggio in scena a Mattia Torre

Stasera alle 21.30 nel Laboratorio Puccini del Puccini va in scena "Al titolo poi ci pensiamo", un omaggio a Mattia Torre portato in scena dal "Teatro a Manovella". Lo spettacolo, che si incentra su tre giovani attori emergenti fiorentini - Filippo Rusconi, Giulio Mayer e Gioele Gaggio diretti dal regista Massimo Alì – celebra, con i monologhi tratti dalle opere "In mezzo al mare" e "A questo poi ci pensiamo", un talento prematuramente scomparso. Scomparso nel luglio 2019, a soli 47 anni, Torre è stato autore, sceneggiatore e regista che ha fotografato e reinventato il teatro della realtà mediante opere che raccontano con ironia ed estrema autenticità spaccati di vita quotidiana nel quale tutti noi ci identifichiamo. E, infatti, la scelta della lettura dei testi ha privilegiato quelli incentrati su argomenti comuni ed eventi quotidiani come una partita di ping pong, l’ossessione del cibo, un tamponamento tra auto, il mondo del lavoro, da cui l’autore dipana una serie di riflessioni raccontate con leggerezza, ironia e una vena di cinismo. La tecnica di scrittura è costruita sull’opposizione di diversi punti di vista dei personaggi per far emergere così una profonda e sfaccettata considerazione sui vizi e sui tic di noi italiani. "La riflessione di Torre ci appare anche più attuale in quanto la pandemia ha fatto emergere le cattiverie, le fragilità, ma anche l’orgoglio e la tenacia di noi esseri umani" si legge nelle note di regia.