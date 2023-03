Omaggio filatelico al giornalismo

Stefano

Morandi

L’Ordine dei Giornalisti è un Ente Pubblico non economico a struttura associativa istituito con Legge n. 69 del 3 Febbraio 1963 - detta anche "Legge Gonella"- che disciplina la professione del Giornalista il cui Albo Professionale risale al 1925. I Giornalisti - come giustamente ricorda il nostro Presidente Carlo Bartoli nel testo del Bollettino Illustrativo - sono testimoni della Storia e in prima linea nella ricerca della verità e per questo compito molto gravoso trenta colleghi hanno pagato con la vita il proprio impegno civile, uccisi dalle mafie, dal terrorismo e sui teatri di guerra. In un Paese in continua evoluzione con cambiamenti epocali e trasformazioni di ogni tipo e specie; i Giornalisti restano un chiaro, solido e insostituibile punto di riferimento indispensabile per ricercare e far conoscere a tutti la verità dei fatti e le opinioni di coloro che meritano di essere ascoltati. Per celebrare il 60° anniversario dell’Ordine dei Giornalisti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 24 febbraio 2023 ha emesso un francobollo commemorativo con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,20 stampato in trecentomilaquindici esemplari dove si riporta una frase inequivocabile : " Il dovere della verità". Al centro della vignetta viene riprodotto il logo del 60° anniversario delimitato in alto e in basso da due particolari dell’opera di Luigi Vigevano dal titolo " Allegoria sul mondo dei giornali" esposta nella Sala Ocera presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.