Omaggio all’eroe Sequi da Forza Italia

La storia di Fabio Sequi, morto a 36 anni nel tentativo di salvare la vita a due persone nel mare di San Vincenzo, ha colpito molti: oltre ai suoi cari e ai suoi amici, distrutti dal lutto, sia i grassinesi suoi compaesani, ma anche tanti cittadini di San Vincenzo. E proprio nel Comune in provincia di Livorno arriva la prima richiesta ufficiale per ricordare in maniera degna l’eroico sacrificio di Fabio: il coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Biagini ha presentato al sindaco Paolo Riccucci una richiesta di intitolazione di uno spazio pubblico a Fabio Sequi.

"Sarebbe un modo per rendere merito al suo gesto eroico – dice il forzista Biagini – e sono certo che questa amministrazione sceglierà di farlo per dare omaggio a questo splendido ragazzo".

Ma anche a Bagno a Ripoli subito, dopo la notizia della morte del giovane uomo, qualcuno aveva lanciato l’idea di iniziative in sua memoria. Il sindaco Francesco Casini aveva risposto che sicuramente sarà fatto qualcosa, ma a tempo debito e in accordo con la famiglia.

Manuela Plastina