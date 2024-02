Omaggio all’Elettrice Palatina. Regalò i capolavori a Firenze. Ingresso gratis nei Musei Civici

Se ogni giorno Firenze si sveglia circondata dai tanti capolavori degli Uffizi, di Palazzo Pitti o delle Ville Medicee lo deve a lei, all’Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de’ Medici, l’ultima della sua celebre dinastia, che legò indissolubilmente alla città il patrimonio artistico messo insieme in tre secoli dalla sua famglia. Oggi ricorre l’anniversario della morte, il 17 febbraio 1743, e numerose le iniziative, che proseguiranno domani, per ricordare la sua straordinaria figura.

Al cinema La Compagnia erano previste, ma sono state rinviate a causa della tragedia al cantiere dell’Esselunga, le commemorazioni della Regione Toscana, per ricordare proprio quel "Patto di Famiglia", che consentì di tutela del patrimonio artistico fiorentino. Rinviata pertato ad altra data la proiezione di tutte le 14 puntate della serie tv "L’ultima dei Medici", che racconta le gesta della grande dinastia fiorentina dei Medici, attraverso i ricordi della sua ultima esponente, Anna Maria Luisa, interpretata da Piera degli Esposti.

Domani invece, oltre all’ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, era in programma a Palazzo Vecchio un evento speciale di living history che consentiva di incontrare l’Elettrice Palatina. I Musei Civici Fiorentini e Mus.e saranno comunque aperti al pubblico, ma hanno deciso di rinviare il ricordo suggestivo di questa grande figura femminile, che sarà riproposto in altra data.

Il living history consentirà al pubblico di dialogare con l’Elettrice in persona per conoscere e riscoprire il carattere peculiare di questa illustre Medici e approfondire le contingenze storiche che la portarono a concepire e a realizzare il celebre Patto di Famiglia, un vero e proprio atto giuridico di tutela stipulato con Francesco Stefano di Lorena, grazie al quale l’ultima erede della dinastia vincola allo Stato - il Granducato di Toscana - tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee: "Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato".

Annullato anche il tradizionale corteo storico dl Comune di Firenze che, quest’anno avre bbe fatto tappa al recente Museo dei Medici di via Alfani, che sarà comunque visitabile.

Olga Mugnaini