Omaggio alle eccellenze cittadine . Il Comune premia gli sportivi

Una giornata all’insegna dello sport e in particolare degli sportivi calenzanesi: l’appuntamento, in programma domenica 10 dalle 16 al Palazzetto dello sport, è con la manifestazione "Calenzano premia lo Sport". A presentare sarà Raul Guidotti, affiancato da Leonardo Deplano, Gianmarco Sansone e dall’allenatrice Sandra Michelini di Essecinuoto, reduci dagli ottimi risultati ottenuti ai Campionati mondiali di nuoto a Doha. Saranno presenti il sindaco Riccardo Prestini (nella foto) e l’assessore allo Sport Laura Maggi. Nell’ambito della manifestazione è previsto un intervento di Emanuele Bartolozzi, pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, e di Eleonora Ceccarelli, psicologa dello sport e psicoterapeuta. Saranno premiati gli atleti calenzanesi, o frequentanti associazioni sportive calenzanesi, che nel corso della stagione sportiva 2022/2023 si sono distinti per comportamenti di valore sociale e di solidarietà o per meriti sportivi a livello regionale, nazione, europeo e mondiale. "Il tessuto associativo di Calenzano – commenta l’assessore Maggi – è una ricchezza straordinaria: la scorsa estate, realizzando per la prima volta un censimento che elencasse tutte le realtà e che abbiamo aggiornato da poco, ne abbiamo avuto la riprova. Oltre 40 associazioni che allenano e formano in un’educazione a tutto tondo su come crescere insieme".