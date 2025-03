Omaggio a un eroe risorgimentale

Morandi

Il Risorgimento Italiano è stato un periodo storico molto intenso e avventuroso che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi più o meno conosciuti che hanno scritto la storia del nostro Paese fino a ottenere l’Unità d’Italia con battaglie memorabili e azioni spesso temerarie, come ad esempio la Spedizione dei Mille comandata da Giuseppe Garibaldi. Benedetto Angelo Francesco Cairoli, nato a Pavia il 28 Gennaio 1825 è stato un garibaldino con un ruolo di comando nel Corpo dei Cacciatori delle Alpi ed ha partecipato anche alla Spedizione dei Mille, assieme al fratello Enrico; si tratta quindi di un patriota e militare italiano già rifugiato politico per aver cospirato e combattuto contro gli austriaci. Terminate le azioni passò alla politica attiva e fu il primo garibaldino a ricoprire la carica – per ben due volte nel 1878 e dal 1879 al 1881 - di presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia dopo essere stato anche presidente della Camera e ministro degli Affari Esteri. In occasione del bicentenario della nascita di Benedetto Cairoli, il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 28 Gennaio 2025 ha emesso un francobollo commemorativo con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,25 dove nella vignetta viene riprodotto un ritratto di Benedetto Cairoli ricordato in particolare come “autorevole politico e patriota italiano del XIX secolo”.