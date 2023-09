Omaggio a Tarquinia Molza a Firenze: Concerto al Museo di San Marco

Poetessa, musicista, compositrice e molto altro: un’icona nella storia dell’emancipazione femminile. “Mirate gli atti“ è il titolo dell’omaggio che FloReMus, il festival di musica rinascimentale organizzato dall’ensemble “L’Homme Armé“, tributa stasera (ore 21,15) al Museo di San Marco, a Tarquinia Molza, gentildonna modenese assidua alla corte di Alfonso II d’Este duca di Ferrara sul finire del Cinquecento. Il programma del concerto è articolato sui versi della Molza o su testi da lei ispirati: una lunga serie di madrigali a quattro, cinque e sei voci di Palestrina, Ingegneri, Wert, Luzzaschi e contemporanei, rielaborati per una o due voci ed accompagnamento strumentale. Ad eseguirlo, sarà il trio capitanato dal mezzosoprano Giovanna Baviera (nella foto): nata in Lussemburgo da genitori italo-irlandesi, ha conseguito il master in viola da gamba presso la Schola Cantorum Basiliensis, dove si è formata anche nel canto. Accompagnandosi alla viola, fa rivivere l’antica arte del cantar alla viola, approfondendo le possibilità espressive di quest’arte. Insieme a lei, Alberto Allegrezza (tenore, flauto dolce) e Michele Vannelli al clavicembalo.

E’ consigliata la prenotazione sul sito https:hommearme.it

Chiara Caselli