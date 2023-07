Omaggio a don Nardi a Sesto: Arci, Mcl e parrocchia ‘alleati’ per gli Saharawi

Un volto più grande, ben riconoscibile, e sotto tanti volti più piccoli di bambini ospitati in tanti anni a Sesto con la bandiera saharawi per sfondo. Un omaggio sentito a don Carlo Nardi, storico parroco della chiesa di Santa Maria a Quinto, in pensione da marzo, l’opera in ceramica inaugurata nella piazzetta della chiesa e del circolo Mcl di Quinto Alto. A scoprire la targa, in occasione della tradizionale cena dedicata ai bambini saharawi ospiti in città, è stato il sindaco sestese Lorenzo Falchi: "L’idea di quest’opera – spiega Bruno Pradal presidente del circolo Mcl di Quinto Alto – è nata dalle associazioni di Quinto che attualmente organizzano la cena per i bambini saharawi che, quest’anno, ha raggiunto la 30esima edizione con ben 238 persone a tavola. Vuol essere un omaggio a don Carlo perché fu proprio lui, trent’anni fa, a mettere insieme i circoli Arci e Mcl e la parrocchia per questa iniziativa e, all’epoca, non era una cosa usuale". Don Carlo Nardi ha anche ricevuto una targa dall’associazione saharawi Ban Slout Larby.