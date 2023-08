Omaggio a Dino Campana I Canti Orfici si fanno show fra voce, arpa e danza

Anche Lastra a Signa rende omaggio a Dino Campana. E lo farà venerdì prossimo, 25 agosto, nell’ambito dell’Antica Fiera di Lastra a Signa con uno spettacolo teatrale che andrà in scena alle 21 (ingresso libero) in piazza del Comune.

Lo spettacolo teatrale dal titolo "Omaggio a Dino Campana", ideato da Filippo Frittelli e tratto da "I Canti Orfici", l’opera più nota del poeta di Marradi, vedrà impegnati Annamaria De Vito all’arpa, lo stesso Filippo Frittelli nell’interpretazione del testo e la danza di Teresa Maria Spinelli.

Il legame fra Dino Campana e Lastra a Signa è sancito dalla sua presenza nel comune, dove visse dal 1916 al 1918. "La sua poesia, la sua parola sono senza dubbio testimonianza di un’esistenza inquieta e straordinariamente artistica che ancora oggi può essere vissuta come una fonte fresca a cui abbeverarsi di contenuti e sapori, di valori impregnati di traduzione ma volti al coraggio, alla ricerca, all’incontro col diverso, a tutto ciò cui un’umanità più ricca dovrebbe aspirare – scrive Filippo Frittelli nelle sue note –. In Campana poesia e pensiero si fondono al calore della sua esperienza umana, e la scrittura prende il ritmo del suo respirare. Ed è in questo senso abbiamo creato questo spettacolo, volendo attraverso l’utilizzo di due voci, la parola scritta e la musica delle corde di un arpa, rientrare in questa generazione di pensiero-contesto, per rendere viva una poesia che se troppo asciutta potrebbe apparire ai più ostica, se troppo “cantata” potrebbe odorare di banalita e sotterfugio. In realtà lo scrivere di Campana più che di metrica vive constantemente della suggestione musicale interiore".

Musica e poesia sposano la danza. "A fianco del dialogo fra voce ed arpa – aggiunge l’autore – per ricreare quel flusso di coscienza che servì al poeta di Marradi per dare vita ai Canti Orfici, la danza, una danza latineggiante, di un’America latina, che per Campana fu sogno, meta, approdo e rivalsa su un mondo vecchio e nuovo perno della sua vena creativa".