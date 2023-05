Omaggio a Cavallini Sei sculture bronzee nelle piazze di Greve, S.Casciano e Tavarnelle

Si apre oggi nel Chianti ’VItality’, la mostra in omaggio a Sauro Cavallini, uno dei più rappresentativi interpreti dell’arte italiana del secondo ’900 nel panorama internazionale. Fino al 28 ottobre sei monumentali sculture bronzee arrederanno le piazze comunali di Greve, San Casciano e Tavarnelle. Taglio del nastro alle 15,30 in piazza Matteotti a Greve alla presenza dei sindaci dei tre comuni coinvolti e del vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini. Ideata dal Centro Studi Cavallini e curata dal suo direttore Maria Anna Di Pede con Silvia Casati e il patrocinio della Regione, la mostra è stata realizzata con il contributo dei Comuni di Greve, Barberino Tavarnelle, San Casciano, il Rotary Club San Casciano Chianti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Si tratta di una mostra diffusa, en plein air, che nell’intento degli organizzatori vuole proseguire nella funzione pubblica di diffondere quel messaggio di pace, amore universale e fratellanza fra i popoli (che è trionfo della vita sulla morte e che restituisce eternità al destino dell’Uomo), del quale si fece portavoce, con la sua attività plastica e pittorica, Cavallini. In piazza Matteotti a Greve si potranno ammirare due sculture intitolate “Balletto multiplo” e il “Centauro”, mentre piazza Trento sarà abbellita con “Amore Universo”. Davanti alla sede del Comune di San Casciano verrà collocata l’opera “Icaro” e i due “Titani” saranno visibili in prossimità del Comune di Tavarnelle. Sculture bronzee di grande impatto visivo e presa emotiva, linee sinuose e fluide in movimento ascensionale a illustrare il mito greco e il potere salvifico dell’amore, armoniosamente s’inseriscono nei tre centri storici creando un connubio perfetto col tessuto urbano e il paesaggio circostante.

Fiamma Domestici