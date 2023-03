Oltregreve "Dimenticati da tutti" Discariche, buche e poca sicurezza

di Carlo Casini C’è un fazzoletto di Oltregreve sconosciuto, stretto tra i muri dell’A1 e della Fipilì, che avrebbe le potenzialità per essere un tranquillo e vivibile rione di campagna incollato a Firenze e a Scandicci, ma dove invece scelte urbanistiche, isolamento e rimpalli amministrativi tra i due Comuni sono tanto forti da far sentire i cittadini dimenticati dalle istituzioni. Così descrive Pontignale Pasquale Giangrasso, storico abitante di questo antico borgo tutto aie, stradelle poderali e coloniche, dove vivono circa 120 persone più una trentina nelle case sparse di Dogaia. Testimonianza di un’antica civiltà contadina che si svela a sorpresa una volta valicato il sottopasso della superstrada che lo separa dalla zona nuova, quella iperurbanizzata dai palazzoni troppo grandi per via del Pantano, unica stradella antica che, come ricorda il nome, connetteva questi poderi paludosi alla città. "Sono arrivato qui nel ’97 – prende a raccontare Pasquale Giangrasso –. Sono nato a Bagno a Ripoli e cresciuto all’Isolotto. Poi attraverso un collega venni a conoscenza di Pontignale. Mi piaceva, perché è in campagna ma vicino alla città. Decisi di prendere casa qui, non rendendomi conto dei disservizi di cui soffriva il quartiere. Ho sollevato i primi problemi durante la consiliatura di...