’Oltre la vittoria’, mostra su guerra e sport

È stata inaugurata ufficialmente "Oltre la vittoria", la toccante mostra che porta alla conoscenza la storia di quegli atleti toscani o che morirono in Toscana che combatterono, supportarono la Resistenza, furono esuli, vittime civili. Le vite di 68 atlete e atleti nelle barbarie della II Guerra mondiale sono protagoniste dell’esposizione curata da Paolo Allegretti dell’Unione nazionale Veterani dello sport sezione di Firenze alla CiviCa di Calenzano. Sarà visitabile a ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca fino al 3 febbraio. I 68 atleti hanno raccontato con la loro stessa vita l’unione forte tra la passione e la dedizione per lo sport con i valori della democrazia. Tra fotografie e pannelli esplicativi, si trovano anche delle storie locali, come quella del grande Alfredo Martini, CT della Nazionale di ciclismo nato a Calenzano e vissuto a Sesto Fiorentino: partecipò alla Resistenza. O come il partigiano coi guanti da boxe Lanciotto Ballerini: perse la vita per i valori della democrazia, ucciso a Valibona nel gennaio 1944. Domani, alla vigilia della Giornata della memoria, si terrà un incontroall’Istituto Comprensivo tra gli studenti e il curatore della mostra e ANED, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.