Oltre i Pink Floyd. Sul palco salgono i Brit, la tribute band più famosa

Il 28 marzo del 1994 usciva in Inghilterra “The Division Bell“, l’ultimo album in studio dei Pink Floyd, un disco iconico che avrebbe venduto 12 i milioni di copie, e rimasto indimenticabile per tutti i fan, e non solo, della straordinaria rock band inglese nata negli anni Sessanta.

A trent’anni da quella data, i Brit Floyd, la più celebre tribute-band mondiale dei Pink Floyd, porta in giro per il mondo uno spettacolo che oltre ad essere uno straordinario omaggio musicale è uno vero e e proprio show emozionante e dai grandi effetti scenici.

Dopo 90 date negli Stati Uniti, i Brit Floyd arrivano stasera in concerto, alle 20,30, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del “P-U-L-S-E World Tour”. Sul palco, insieme alla musica, video, ologrammi, laser e giochi di luce capaci di creare un’atmosfera da sogno. Per questo, di recente la rivista Rolling Stone ha definite i loro concerti come “the world’s premier Pink Floyd experience”, ovvero "la migliore esperienza dedicata ai Pink Floyd al mondo".

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, per iniziativa del chitarrista e cantante Damian Darlington, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold-out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente.

I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo, tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York. Il loro impegno è quello di riportare ogni sera sul palco lo spirito e il talento dei Pink Floyd, pionieri ineguagliabili nel mondo del progressive rock e del rock psichedelico, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica con il loro sound innovativo e le accattivanti esibizioni dal vivo. Il loro “The Division Bell”, è una testimonianza della loro maestria e, tre decenni dopo, il suo impatto duraturo continua a risuonare nel cuore dei fan di un tempo e di quelli nuovi. Il “P-U-L-S-E World Tour” dei Brit Floyd è un viaggio nel tempo, un omaggio alla miscela unica di musica ed effetti visivi della band originale.

Questo tour è la più grande e spettacolare produzione di sempre per i Brit Floyd, ma è anche una celebrazione e una fedele riproduzione del leggendario tour finale di “The Division Bell” dei Pink Floyd del 1994, che è stato il tour con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 città, segnando l’epico finale e l’ultima pagina scritta da una delle rock band più influenti della storia.

Accolto dalla critica con giudizi poco benevoli, l’album è stato rivalutato nel tempo ed è oggi considerato uno dei migliori album del gruppo. Sospeso fra le rotture del passato e le domande sul futuro, The Division Bell è solare e introspettivo insieme. Con un ammonimento sul futuro della Terra.

Lo show di stasera al Cantiere Carrara ha in scaletta brani mozzafiato di The Division Bell e i grandi classici dei Pink Floyd, tra cui tra cui canzoni quali “Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Wish You Were Here”, “Animals”, “Meddle” e molti altri ancora.