Oltre 4000 utenze per la ’rivoluzione’ della raccolta rifiuti

Raccolta rifiuti a San Giusto e le Bagnese, prosegue la distribuzione delle chiavette e va avanti la trasformazione del sistema che prevede la chiusura dei contenitori stradali di carta e cartone, organico e imballaggi in plasticatetrapakalluminiopolistirolo. Il progetto coinvolge circa 4.300 utenze, domestiche e non, nelle aree di Le Bagnese e San Giusto che riceveranno al proprio domicilio la chiavetta elettronica e il materiale informativo relativo al progetto. Il conferimento "controllato" riguarda tutte le tipologie di rifiuti, eccetto il vetro, che rimane a campana stradale aperta. Sono previste sanzioni per coloro che abbandonano rifiuti fuori dalle postazioni o in qualunque altro luogo. Coloro che non avessero ricevuto ancora la chiavetta, possono trovarla presso alcuni InfoPoint sul territorio: domani alla Farmacia Le Bagnese Largo Macchiaioli (9 – 13), martedì al mercato Le Bagnese Piazza Cannicci (8 – 12)