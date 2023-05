Oltre 130mila chilomentri per salvare vite Consegnato premio alla Misericordia di Mercatale per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid

Oltre 130mila chilometri in un anno, 4mila missioni di cui 1.200 soltanto di emergenza, 130 volontari. Sono i numeri che raccontano la Misericordia di Mercatale, realtà che il servizio di emergenza h24 nei comuni di Greve in Chianti, San Casciano, Impruneta e Barberino-Tavarnelle. Guidata dal Governatore Fiorenzo Marcucci, la Misericordia di Mercatale, che fa parte del coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, ha ricevuto l’attestato di benemerenza dalla Confederazione Misericordie d’Italia per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid. Un riconoscimento importante che gratifica tutti i livelli dell’ente: dai volontari ai vertici operativi, impegnati in ogni momento per aiutare gli altri, anche in una situazione emergenziale come la pandemia.

Andrea Settefonti