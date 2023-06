Oltrarno, la rivolta delle panchine "Ci bivaccano e sembrano tombe"

"Le panchine in piazza Santo Spirito niente c’entrano con il disegno urbanistico-architettonico della piazza, e questo basterebbe per rimuoverle. Ma c’è di più. Le sedute sono diventate uno spazio per il solito bivacco". Lo scrive il comitato dei residenti di Santo Spirito-San Felice-via de’ Serragli-via Romana-via Maggio in una lettera indirizzata al sindaco Dario Nardella, al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e al sottosegretario Vittorio Sgarbi, a proposito delle sedute temporanee installate dal Comune. Le panche, che rientrano nel progetto di Palazzo Vecchio di dare una risposta all’esigenza di aree sosta in centro storico nel periodo estivo sono state battezzate ’bare’.

I residenti con un ampio dossier di foto dicono: "Le sedute sono diventate da subito uno spazio per il bivacco. A volte, con tanto di tovagliette" sottolinea Maria Vannello, una delle firmatarie. Anni di battaglie per salvare dai bivacchi il sagrato della basilica alla fine non hanno dato alcun esito per il comitato. "La soluzione della cordonatura, come prevedibile, si è rivelata inutile. E il Comune si è intestardito a lasciare al limite della scalinata quei basamenti di ferro sui quali si appoggiavano i cordoni e che ora non hanno più alcuna funzione. Adesso, con le nuove sedute, il problema si allarga anche alla piazza".

Con la lettera i residenti mettono l’accento anche sul tema del futuro della città, chiedendo "un cambiamento radicale nella filosofia del governo di Firenze". "Siamo consapevoli che una svolta nella direzione da noi auspicata implicherebbe una revisione drastica dell’organizzazione urbana, a partire dai servizi e dall’armonizzazione dei diritti di tutti - si legge -. Ci piacerebbe che di tutto questo si parlasse nell’ormai vicina campagna elettorale per le comunali, con lo stesso spirito di dialogo fra noi e le istituzioni con cui poco meno di due anni fa avevamo creato il coordinamento di tutti i comitati dei residenti nel centro storico. Un dialogo infruttuoso con una amministrazione che non ritenne di accogliere nessuna delle nostre richieste".

Rossella Conte