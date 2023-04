Olivi condivisi Il bando ad hoc per la gestione

Sono un migliaio le piante di olivo comunali nelle aree verdi pubbliche o in spazi agricoli del Comune. Per la loro cura l’amministrazione ha pubblicato un avviso in cui chiede la collaborazione delle associazioni. I soggetti che risponderanno al bando e saranno selezionati avranno il compito di gestire per conto del Comune gli olivi trattenendo eventualmente i frutti e l’olio prodotto. La scadenza per le domande è fissata per il 20 maggio alle 12. Sono ammesse le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione civile in possesso di una serie di requisiti: tra cui avere sede sul territorio calenzanese o svolgere qui la maggior parte delle attività, perseguire per statuto finalità ambientali, sociali e culturali, non risultare morose o in contenzioso con l’amministrazione comunale, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.

Potranno essere presentate manifestazioni di interesse da più soggetti in rete tra loro ma tutti dovranno dimostrare di avere i requisiti richiesti. L’associazione assegnataria acquisirà il diritto triennale alla raccolta e all’entrata in possesso dei frutti e dei materiali olivicoli delle stagioni di raccolta 2023, 2024 e 2025 delle piante assegnate. L’avviso può essere visionato sul sito Internet del Comune

S.N.