Oliveta e Zambra, ecco le aree fitness

SESTO

Affidati i lavori per le due aree fitness in altrettanti parchi pubblici: quello dell’Oliveta e il Giardino 2 agosto in zona Zambra. In totale l’importo complessivo per l’opera era di 150mila euro ma l’impresa che si è aggiudicata l’interventoha presentato uno ‘sconto’ del 31,05% sull’importo soggetto a ribasso. I due progetti erano risultati vincitori del bilancio partecipato relativo all’anno 2022 che individua una serie di opere da realizzare sulla base di proposte presentate e votate da cittadini e l’anno scorso ha visto una formula nuova con due soli interventi finanziati contro i sei delle precedenti edizioni ma con un budget più congruo: 75mila euro ciascuno rispetto ai precedenti 35mila. In particolare, il progetto che prenderà forma nel Sud Ferrovia, che aveva ricevuto l’appoggio dichiarato di importanti associazioni come CAI, Pro Loco, Legambiente e La Racchetta, prevede la realizzazione di un percorso fitness attrezzato nei giardini della Zambra adatto a chiunque voglia fare attività fisica all’aperto mentre "ParcoOliveta 2.0 Restyling Casa Guidi" porterà alla realizzazione di un percorso vita, di un’area picnic e una nuova area giochi nel Parco dell’Oliveta e alla riqualificazione degli spazi attrezzati lungo viale I Maggio.

S.N.