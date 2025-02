Sting e Trudie Styler versione agricoltori, premiato il loro olio made in Toscana

Firenze, 26 febbraio 2025 - Nel cuore delle colline a sud di Firenze, Sting e Trudie Styler si mostrano in tenuta da agricoltori, con tute e stivali, immersi nella raccolta delle olive a Il Palagio. Abbracci, foto di gruppo, risate tra i filari e un trattore su cui si arrampicano per selezionare i frutti: così annunciano che il loro olio ha conquistato le 5 gocce Bibenda, il riconoscimento più prestigioso della Fondazione Italiana Sommelier.

Le immagini pubblicate sui social da Sting

Questa tenuta cinquecentesca, estesa su 350 ettari e coltivata in regime biologico, è da sempre nota per il suo Olio Extra Vergine di Oliva Toscano, già premiato nel 2022 da Slow Food e Gambero Rosso con le Tre foglie. Dei 6000 ulivi presenti, alcuni risalgono a prima della gelata del 1985, sopravvissuti contro ogni previsione. La raccolta 2024, centrata sulle varietà Frantoio, Moraiolo e Pendolino, riceve ora i massimi onori da Bibenda. Oltre all’olio, Il Palagio vanta più di 30 ettari di vigneti, da cui nascono vini battezzati con titoli di canzoni celebri dell’ex Police, come “Message in a Bottle” o “When We Dance”. Il tutto, frutto di vendemmie manuali e processi di vinificazione curati nei minimi dettagli, a testimonianza dell’impegno costante di una coppia sempre pronta a valorizzare la terra toscana.

