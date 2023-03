Olio reggellese protagonista delle ricette e della fiera a Trieste

Tre aziende reggellesi, da oggi fino a domenica, sono tra le protagoniste della nuova edizione di "Olio capitale" a Trieste, una delle più importanti fiere internazionali dell’extra vergine di oliva. Presente anche lo stand del Comune di Reggello con il suo oro verde: sarà inoltre l’ingrediente principale di piatti cucinati dagli chef triestini nei loro ristoranti, ulteriore modo per promuovere le eccellenze del territorio reggellese. Previsti poi laboratori di cucina, durante i quali verranno utilizzate le bottiglie d’olio della nostra terra. Inoltre i produttori avranno a disposizione gratuitamente per un anno la piattaforma digitale "Business to client" per vendere on line i propri prodotti.

"Reggello ambasciatore dell’oro verde merita una simile vetrina italiana e internazionale", commenta l’assessore regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi. "Questa partecipazione cade nell’anno della nostra 50° rassegna dell’extravergine e a 250 anni dalla costituzione della nostra comunità", ricorda il sindaco Piero Giunti. Un’occasione, sottolinea l’assessore all’agricoltura Priscilla Del Sala "per far conoscere la professionalità e la passione con cui lavorano le nostre aziende olivicole per produrre un olio dalle caratteristiche organolettiche uniche".

Manuela Plastina