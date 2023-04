Olio, le eccellenze locali in mostra

L’Olio di Reggello torna ad essere protagonista fuori dai confini regionali. Domani e domenica due aziende olivicole reggellesi partecipano a "Very Slow 2023", la fiera espositiva dell’enogastronomia italiana a Castel San Pietro Terme (Bologna). Alla 17° edizione sono presenti Casalbrandi e Masaccio. Una sezione della prestigiosa fiera è infatti dedicata all’olio extravergine dove il Comune di Reggello, in qualità di membro della rete Città dell’Olio, avrà anche un proprio spazio per fare promozione del territorio e dove sarà possibile gustare le specialità delle due aziende presenti. "Abbiamo accolto con piacere l’invito a questa manifestazione – dicono il sindaco di Reggello Piero Giunti e l’assessore alle attività produttive e al turismo Priscilla Del Sala. Dimostra la grande attrattività del nostro territorio e delle sue eccellenze ed è un’ulteriore vetrina di promozione"