Olbia diventa Socio Fondatore della Fondazione Giovanni Michelucci

La città di Olbia ha acquisito lo status di “socio fondatore“ della Fondazione Giovanni Michelucci . Va ad affiancare i Comuni di Fiesole, Firenze e Pistoia, le tre realtà territoriali dove il noto architetto ha abitato, svolto l’attività professionale ed era nato nel 1891. L’adesione arriva dopo anni di collaborazione. Era il 2017 quando i due enti firmarono un protocollo d’intesa per la riqualificazione del Teatro di Olbia, ultima opera progettata da Michelucci. La collaborazione è proseguita con la promozione di attività di inclusione sociale attiva, con iniziative comuni per Biennale Architettura del 2021 e in occasione della pubblicazione del terzo volume dell’Archivio Disegni di Michelucci.

"Questa adesione – commenta la presidente della Fondazione Silvia Botti – ha per noi un fondamentale valore strategico perché rappresenta un salto di scala territoriale, proiettandoci in una dimensione costitutiva nazionale e in un ambito operativo che guarda all’Europa e alla sua programmazione".

"Far parte della Fondazione Michelucci – dichiara Settimo Nizzi, sindaco di Olbia – non può che portare benefici alla nostra città. La collaborazione tra pubblico e privato si pone infatti come un interessante strumento per intercettare nuovi interlocutori". Olbia sarà rappresentato nel Cda dall’ingegnere e architetto Giovanni Maciocco.