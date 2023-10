Notte movimentata in centro: due arresti

Firenze, 29 ottobre 2023 – Notte movimentata per i carabinieri del Nucleo Radiomobile fiorentino, che hanno arrestato due giovani, un italiano di 26 anni e un gambiano di 25, entrambi già gravati da precedenti di polizia, per aver commesso un furto aggravato con scasso (utilizzando un estintore per sfondare la vetrina d’ingresso e poi asportando im registratore di cassa) all’interno di un esercizio commerciale di borgo Ognissanti e poi una tentata rapina (del portafogli, non riuscendovi per la pronta reazione della vittima) e una rapina a mano armata (di un cellulare) nei confronti di due persone nella vicina via dei Canacci, sempre in centro città.

I due sono stati rintracciati e bloccati dai militari intervenuti, grazie alle descrizioni delle vittime, e poi condotti negli uffici del Comando per l’espletamento delle formalità di rito. Gli stessi poi sono stati perquisiti e trovati in possesso di un coltello a serramanico e del cellulare provento della rapina e pertanto sono stati arrestati e accompagnati al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne accerterà o meno le responsabilità nel corso del successivo processo.