Ognissanti nella lotta contro i tumori. Cena sotto le stelle in piazza . I fondi raccolti per il progetto Over 70 La Cena sotto le Stelle a Piazza Ognissanti ha raccolto fondi per Tumori Toscana, con oltre 500 partecipanti. L'evento supporta il progetto Over 70 per anziani malati di tumore, con un focus sull'approccio mirato per i pazienti fragili.