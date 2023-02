Ogni individuo viene prima delle sue caratteristiche Diritto all’imperfezione: nessuno deve essere definito

Ci sono muri che non vengono giù nemmeno con le palle di cannone, eppure alla fine, cedono anche loro… la strategia è maturare una mentalità aperta, con perseveranza e pazienza senza farci ingannare dai luoghi comuni. Come ci insegna la storia, le idee possono essere più resistenti del cemento armato, e l’unica arma di cui l’uomo può disporre è la conoscenza e la consapevolezza.

Molto spesso le false convinzioni, i preconcetti, gli stereotipi offuscano la nostra visione della realtà come fossero una lente sporca. Ciò appare particolarmente evidente quando si parla di disabilità e, in modo assolutamente superficiale, si attribuiscono definizioni o aggettivi che non rappresentano in alcun modo le persone a cui si associano. Perché questo è il punto: stiamo parlando di persone e le persone sono tutte straordinariamente differenti: diversamente creative, diversamente coraggiose, diversamente emotive, diversamente intelligenti, diversamente sportive, diversamente abili.

Abbattere le barriere mentali è anche un modo per difendere il diritto all’imperfezione che, per definizione, caratterizza l’essere umano.