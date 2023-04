Oggi un ’Codice giallo’ per vento forte in città e in diversi centri dell’hinterland

Cronaca

Firenze corre per Nelson Mandela In 3.800 all’Half Marathon Fiume di colori contro il razzismo

Torna la ’mezza’ in una mattinata di sole. In Santa Croce podisti da tutta Italia e da 56 paesi stranieri. I kenyoti si impongono in entrambe le categorie. Paul Tiongik arriva in ritardo. Si cambia al volo e trionfa.