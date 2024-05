Oggi torna ’Svuota la cantina’

Sono 52 le rinunce giunte per l’edizione primaverile di Svuota la cantina in programma oggi. I posti rimasti liberi, oltre a quelli che risulteranno non occupati entro le 8 di questa mattina, saranno assegnati ai non ammessi inseriti in graduatoria che si presenteranno personalmente con un documento d’identità all’ingresso del Palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto 1. In totale sono state oltre mille le domande di partecipazione per la gettonatissima manifestazione, riservata ai soli residenti a Sesto, ma solo 746 sono state accolte. Come ogni anno le bancarelle stazioneranno nelle strade e piazze del centro cittadino e si potranno scambiare o vendere, a prezzi contenuti, solo oggetti usati di proprietà degli assegnatari dei banchi che non dovranno essere iscritti nel Registro delle Imprese né esercitare in modo professionale attività artigianale o commerciale.