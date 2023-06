Oggi torna il Trofeo Marzocco Una sfida a colpi di bandiera in piazza Santa Croce

Oggi alle 18 in piazza Santa Croce Trofeo Marzocco, la sfida tra i più importanti gruppi di sbandieratori d’Italia organizzata ogni anno dal gruppo dei Bandierai degli Uffizi del Corteo della Repubblica Fiorentina. Nato nel 1983, il Marzocco è quest’anno alla 30ª edizione. Il Trofeo sarà un’esibizione non competitiva a cui parteciperanno sette gruppi di sbandieratori: accanto ai Bandierai degli Uffizi, accompagnati da una consistente rappresentanza del Corteo della Repubblica Fiorentina, scenderanno in piazza gli sbandieratori di Volterra, Narni, Amelia, Calvi dell’Umbria, San Marino e il Gruppo degli Sbandieratori del Leone Rampante di Cori.