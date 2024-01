Oggi protesta anti-Carrai. Lui: "Gente in malafede"

Ancora nervi tesissimi – in attesa del sit in di oggi alle 10 in viale Pieraccini – dalle parti del Meyer. Qui stamani è infatti prevista la ’protesta degli ombrelli’, rivolta di un gruppo di dipendenti che chiede le dimissioni del console di Israele Marco Carrai da presidente della Fondazione dell’ospedalino per "incompatibilità" legata alle "sue posizioni su Gaza".

Il botta e risposta incendia il dibattito con lo stesso Carrai – accusato di "sostenere la legittimità del bombardamento dei civili palestinesi" e di "non aver mai speso una parola in difesa della popolazione" – che ha risposto parlando di "accuse infamanti" fatte da "odiatori seriali".

Ieri i contestatori hanno ripreso la parola attraverso una nota sostendendo che "tacciare sempre come antisemiti chi cerca di di avere una posizione critica rispetto alle politiche portate avanti in questo frangente da Israele lo troviamo, oltre che del tutto non rispondente al vero, anche estremamente sterile".

"Tant’è – si legge – che Carrai continua a non rispondere alle nostre richieste di prese di posizione nette e chiare di condanna verso il criminale attacco agli ospedali, il loro mancato rifornimento di medicinali e per il massacro di oltre 300 sanitari. Dire che non abbiamo mai espresso dissenso verso i criminali attacchi perpetrati da Hamas a bambini, donne e popolazione civile innocente è del tutto falso. Abbiamo espresso in modo molto forte e chiaro la nostra piena condanna a quanto avvenuto il 7 Ottobre. Abbiamo altresì espresso però profonda contrarietà verso la reazione che Israele ha condotto e sta portando avanti, del tutto sproporzionata e passibile di indagini e denuncia per crimini contro l’umanità".

"Non so più come spiegarlo, ma non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire perché è in malafede – la replica di Carrai – Io sto condannando Hamas che è una organizzazione terroristica. L’Aia infatti senza girare intorno alle parole ha dichiarato: Primo, Israele ha il diritto di difendersi e non ha chiesto il cessate il fuoco. Secondo, lo deve fare nel rispetto del diritto umanitario. Terzo, Hamas deve rilasciare tutti i priogionieri presi con atto terroristico ora e subito. Ecco io mi ritrovo nelle cose che dice l’Aia. Voglio altresì ricordare che Hamas si cela dietro ospedali, scuole, usandole come scudi. Voglio altresì ricordare che l’Unrwa agenzia Onu che dovrebbe proteggere i palestinesi è sotto inchiesta perché alcuni suoi attivisti hanno partecipato al Massacro del 7 ottobre. Penso che non occorra dire altro. Per il resto io mi impegno con umanità verso tutti. E chi mi conosce lo sa".

