Oggi la ’Festa della biblioteca’

Appuntamento, oggi, con la "Festa della biblioteca" iniziative nell’ambito di "Primavera in biblioteca 2024". Alle 15.30, spazio alle "Letture flash!" con racconti e brani letti ad alta voce e commentati a cura del Gruppo di lettura delle Biblioteche di Figline e Incisa Valdarno. A seguire, invece, si terrà la presentazione dei nuovi libri disponibili al prestito. Alle 17 toccherà poi alla "Sfilata vintage: teatro à porter", dove la storia del costume e la storia del teatro si incontreranno in un viaggio al di là del tempo. Vestiti d’epoca dal Settecento ai giorni nostri saranno infatti i protagonisti di una sfilata teatrale accompagnata da scene e monologhi. Il tutto a ritmo di musica, rigorosamente in vinile, con un dj-set dal sapore vintage a cura di Topi Dalmata. Ingresso libero fino a esaurimento posti.