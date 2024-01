Oggi "Il profeta" di Khalil Gibran

Imparare a riconoscere il mistico dentro di noi attraverso le pagine di Khalil Gibran: è questo l’obiettivo al centro del nuovo incontro di "Esperienza book", ciclo di incontri per ricercare il benessere a partire dalle pagine dei libri ideato da Raffaella Martinelli, life coach e counselor sistemico relazionale, in collaborazione con Associazione Wimbledon e La città dei Lettori. Oggi alle 10 presso la biblioteca comunale di Bagno a Ripoli per un viaggio tra le poesie in prosa di Gibran contenute nel libro "Il profeta".